В присутствии Волкера Киев официально отказался от особого статуса Донбасса

США явно и открыто вмешались в вопрос урегулирования военного конфликта в Донбассе, и Киев быстро отказался от своих планов как провести местные выборы, так и предоставить региону предусмотренный Минскими соглашениями особый статус. Показательно, что это произошло на совместной пресс-конференции министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко и спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера.

Как сообщало Накануне.RU, 13 сентября Пристайко неожиданно заявил, что Украина обязана провести местные выборы в Донбассе по "формуле Штайнмайера", подразумевающей предоставление после этого особого статуса. А украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что готов обсуждать этот вопрос на встрече лидеров "Нормандской четверки".

После этого представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма выразил уверенность, что "формула Штайнмайера" не будет утверждена на встрече в "Нормандском формате", а в украинском политикуме поднялась волна возмущения и обвинений в капитуляции перед Москвой.

И вот в этом вопросе, кажется, поставлена точка. Под присмотром Волкера глава МИД Украины объяснил, как на самом деле считают в Киеве.

"Они могут объединять общины, ожидать определенных возможностей, в частности финансовых, как и сейчас области и районы на Украине. Это и есть максимальное предложение, которое мы делаем. Мы не вносим в конституцию никаких особых статусов. Той стороне, которая находится сейчас за линией соприкосновения, нужно понять, что шанс для их развития - это децентрализация", - сказал Пристайко.

То есть Киев дал понять, что никакой компромисс для него неприемлем. А удел Донбасса - просить у Киева "определенных возможностей", как любая другая область.

Пристайко также сказал, что в октябре Киев будет продлевать недействующий закон об "особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", подав это как большую уступку со стороны Украины. А Волкер пояснил, что это нужно для того, чтобы Россия не обвиняла Киев в саботаже Минских соглашений. Он добавил, что для урегулирования конфликта Россия должна уйти из Донбасса. Это значит, что Киев снова вернулся к позиции прошлой власти, которая, очевидно, спущена из Вашингтона.

В ДНР эти заявления восприняли ожидаемо. Министр иностранных дел ДНР и полномочный представитель на переговорах в Минске Наталья Никонорова отметила, что Украина просто не хочет идти на политическое урегулирование.

Итак, урегулирование завершилось, даже не начавшись. И очень показательно, что это произошло в присутствии представителя США, а не Франции или Германии. США быстро поправили "распоясавшихся" киевских чиновников, позволивших заявить о готовности к компромиссам (как, например, премьер-министр Алексей Гончарук).

Поскольку в Кремле письменное закрепление "формулы Штайнмайера" поставлено как условие встречи лидеров "Нормандской четверки", то теперь шансы на ее проведение исчезают. И при новом правительстве Киев тоже отказался от того, что записано в Минских соглашениях.