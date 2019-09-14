07 Октября 2020
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Спорт Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Павел Колобков, ПМЭФ-2019 (2019) | Фото: forumspb.com

Министр спорта РФ оценил шансы Югры на проведение Олимпиады

Министр спорта России Павел Колобков посетил Кубок мира по шахматам в Югре, сообщает "Югра ТВ".

Также министр ответил на вопрос стоит ли ждать югорчанам мировой биатлон на ханты-мансийском стадионе и проведут ли летнюю Олимпиаду на Севере в рубрике "Гвоздь программы".

"Если говорить про Ханты-Мансийск, про Югру, то, конечно, это очень спортивный регион. Проводится много соревнований и по биатлону, и по лыжным гонкам. Здесь обеспеченность спортивными объектами... Они мирового уровня. Можно проводить любые соревнования", - заявил министр, отвечая на вопрос о вероятности проведения олимпиады. Он подчеркнул, что Россия может проводить спортивные соревнования любого уровня.

Отвечая на вопрос о биатлоне министр заметил, что сперва необходимо добиться восстановления в правах Всероссийскую федерацию.

"Иностранные спортсмены привыкли сюда приезжать. Знают, на каком уровне тут все проводится. Как только восстановят федерацию, мы будем инициировать заявку", - заявил министр.

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Министр спорта РФ оценил шансы Югры на проведение Олимпиады

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Теги: Павел КОлобков, олимпиада, биатлон



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