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Михаил Круг (2012) | Фото:

Участник банды "Тверские волки" признался в убийстве Михаила Круга

Киллер банды "Тверские волки" Александр Агеев признался в причастности к убийству певца Михаила Круга. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.

Признание Агеев, по данным ТК, сделал несколько дней назад в Тверском СИЗО. Туда его этапировали из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, где он отбывал пожизненный срок за убийства и бандитизм.

Показания на Агеева дал один из лидеров банды Александр Осипов, также отбывающий пожизненное и убивший другого члена "Волков" Дмитрия Веселова, пишет канал.

Агеев подтвердил его слова и написал чистосердечное признание.

Оба осужденных также встретились на очной ставке в Твери. Перед этим обоих допросили следователи и оперативники уголовного розыска.

6 августа Tverigrad.ru сообщило о следственном эксперименте в доме Круга. Позже источник издания заявил, что туда привозили киллера банды "Волков" Александра Агеева.

Несколько лет назад в СМИ появились сведения о том, что Ирина Круг - вдова Михаила Круга - по фотографии опознала Дмитрия Веселова как убийцу своего мужа. Однако к тому времени он был уже мертв.

СКР сообщал, что останки Веселова были обнаружены 10 августа 2012 года в Кимрском районе Тверской области.

Осипов рассказывал ранее, что дружил с Кругом и, узнав о том, что Веселов имеет отношение к убийству, решил отомстить – нашел его и убил.

В 2014 году "Комсомольская правда" опубликовала расследование, где впервые были обнародованы материалы уголовного дела и детали убийства Михаила Круга. Согласно ему Круг отказался платить деньги криминальному авторитету А. Костенко по кличке "Лом". Тот в свою очередь инсценировал ограбление. Украденное предполагалось вернуть. Ограбление пошло не по плану и во время перестрелки Круг был убит.

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Участник банды "Тверские волки" признался в убийстве Михаила Круга

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Теги: михаил круг, тверские волки, александр агеев



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