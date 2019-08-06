На Среднем Урале пройдет сход граждан, протестующих против строительства мусороперерабатывающего завода

В Свердловской области жители Сысертского района организуют народный сход, на котором планируют выступить против строительства мусороперерабатывающего завода, об этом на своей странице в Facebook написал депутат свердловского ЗакСо Вячеслав Вегнер.

Он отметил, что жители близлежащих населенных пунктов обратились к нему с обращением.

"Принесли 118 листов подписей протестующих - больше пяти тысяч уже. Между необходимостью строить мусороперерабатывающие производства и мнением жителей по месту строительства нужно искать консенсус", - отметил Вегнер.

Сход граждан пройдет в деревне Большое Седельниково.