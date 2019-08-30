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Экономика Ямало-Ненецкий АО
(2019) | Фото: yanao.ru

Полуторакилометровую дорогу Салехард - Аэропорт дорожники успели отремонтировать за 4 недели

Ямальские дорожники сдали полуторакилометровый отрезок дороги Салехард - Аэропорт, ремонтировавшийся в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона. Подрядчик заменил верхний слой покрытия на щебёночно-мастичный асфальтобетон. Кроме того, здесь впервые нанесена горизонтальная дорожная разметка из пластика: это движение по полосам, стрелки и ограничения скорости на проезжей части. Участок, протяженностью 1570 метров отремонтировали за четыре недели, уложившись в короткое ямальское лето.

(2019)|Фото: yanao.ru

"Вначале мешала непогода – шли дожди, но в сроки мы уложились. Было отфрезеровано старое асфальтобетонное покрытие, устроено 20 тыс. 850 квадратных метров покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона, укреплены обочины и нанесена разметка. Мы полностью готовы к комиссии и к сдаче. Дорога сделана по нормативам", - отметил начальник участка АО "Партнёр" Юрий Маркевич.

(2019)|Фото: yanao.ru

Первую приемку провела комиссия окружной дирекции дорожного хозяйства, в которую также входили генеральные подрядчики и эксплуатирующая организация. Но это не последняя проверка.

"Гарантийный срок на верхний слой покрытия – 4 года. В конце сентября к проверке приступит специализированная организация, которая будет полностью производить диагностику автомобильной дороги, проверять, в том числе, ровность продольного профиля. Все замечания будут переданы подрядной организации для устранения выявленных дефектов", - рассказал начальник отдела содержания и ремонта автомобильных дорог ГКУ "Дорожная дирекция ЯНАО" Александр Симонов.

(2019)|Фото: yanao.ru

Вместе с комиссией в приёмке участвовали общественные наблюдатели, которые смогли задать интересующие вопросы подрядчику.

"Мы с коллегами проехали по участку, просмотрели, с нашей стороны были несущественные замечания. В частности, немного заметен небольшой переход старого асфальта в новый. После работы с комиссией, а далее с аппаратом палаты замечания будут сформулированы и отправлены в окружной департамент транспорта и дорожного хозяйства", - рассказал представитель Общественной палаты ЯНАО Александр Уколов.

(2019)|Фото: yanao.ru

Общественные активисты участвуют в выездных проверках, в приёмке уже готовых участков дорог в рамках трёхстороннего соглашения о сотрудничестве между департаментом транспорта и дорожного хозяйства Ямала, Общественной палатой ЯНАО и окружной дорожной дирекцией. Такая система контроля позволяет достичь наибольшей открытости между обществом и властью, а также оперативности и согласованности в решении возникающих вопросов на всех этапах проведения дорожной кампании.

(2019)|Фото: yanao.ru

Напомним, недавно губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов лично проехал за рулем автомобиля по городам региона и проверил состояние дорог.

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Полуторакилометровую дорогу Салехард - Аэропорт дорожники успели отремонтировать за 4 недели

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Теги: дорога салехард - аэропорт, приемка, сдана в эксплуатацию



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