16 Сентября 2020
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Экономика Крым
виноградники, Италия (2015) | Фото: Накануне.RU

За это надо выпить. Госсубсидии виноградарям Крыма выросли в восемь раз

С 2014 г. субсидии виноградарским предприятиям Крыма увеличились в восемь раз. За пять лет они получили из бюджета 1,2 млрд руб., сообщил глава министерства сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.
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"Если в 2014 г. было заложено 250 гектаров, то уже в 2019 г. республика взяла на себя обязательство заложить 880 гектаров. Всего за 5 лет заложено более 2500 га молодых виноградников", - приводятся его слова в сообщении министерства.

Добавим, в Крыму стартовала уборочная кампания винограда. Собрано более 1111 т, из которых технических сортов 642 т, столовых - 469 т.

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За это надо выпить. Госсубсидии виноградарям Крыма выросли в восемь раз

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Теги: субсидии, виноградари, Министерство сельского хозяйства Крыма



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