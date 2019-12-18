04 Октября 2020
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Экономика В России Москва
(2005) | Фото: Накануне.ru

Истина в вине: Госдума приняла закон о виноградарстве

Госдума на последнем заседании в 2019 году приняла сразу во втором и третьем чтениях закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации", передает корреспондент Накануне.RU. Эксперты и производители вина много спорили о положениях документа, который будет определять развитие целого сектора агропрома. "Этот законопроект не рядовой. Он фактически создает отрасль", - заявил накануне рассмотрения документа спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
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В первом чтении закон был принят 19 ноября, за месяц к нему подготовили 189 поправок и новых статей. Но все их комитет ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовала отклонить, чтобы не увязнуть в спорах и волоките, а принять документ до конца 2019 года.

К созданию закона пытались подступиться несколько раз, но в каждом случае документ получался слишком сырым или с явными перекосами. Вхождение в состав России Крыма в 2014 году дало новый толчок в подготовке документа – все же полуостров является центром виноделия.

Крым, Севастополь, винный погреб, вино, бочка|Фото: Накануне.RU

Дух закона устанавливает протекционистские правила для российских виноделов (лучшие места на полках магазинов и в меню ресторанов, немало льгот), но при этом и повышает требования к продукции (например, российским вино будет считаться только в том случае, если сделано из выращенного в России винограда). Поправки из СовФеда расширяют полномочия регионов по контролю за производством вина и выращиванием винограда, депутаты ГД предлагали по максимуму снять ограничения на рекламу отечественного вина.

Основные положения закона

- В проекте даны определения 80 основным понятиям в сфере виноградарства и виноделия, в том числе "вино", "крепленое вино", "игристое вино", "виноградосодержащий напиток", "виноградное насаждение", "виноградник". Зафиксировано, что "вино России" должно быть на 100% произведено из винограда, выращенного на ее территории.

- Закреплены технологические правила производства винодельческой продукции, включая разрешенные и запрещенные технологические приемы производства вина. Предусмотрены особые требования к сырью и материалам, обязательные требования к этикетке, которая не должна вводить потребителя в заблуждение.

- При этом также устанавливаются требования к учету и хозяйственному использованию виноградопригодных земель, ведению федерального реестра виноградных насаждений, вводится обязательное декларирование урожая винограда.

- К субъектам виноградарства и виноделия отнесены виноградарские и винодельческие хозяйства, научные, профессиональные и образовательные организации, которые занимаются производством продукции виноградарства и виноделия, ее первичной и последующей переработкой.

- Закон не распространится на граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также на садоводов и огородников.

- Для виноградарей и виноделов предусмотрена финансовая и имущественная поддержка. Имущественную поддержку смогут получить общественные организации, осуществляющие контроль в сфере виноградарства и виноделия. Государство будет поддерживать мероприятия по развитию виноградных насаждений, продвижению на внутренний и внешние рынки винодельческой продукции, произведенной из российского винограда.

- Для защиты потребителей от некачественной продукции и подделок вводятся специальные нормы, определяющие, какая винодельческая продукция признается фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной. Устанавливается запрет на производство и оборот такой продукции.

Гринвич Гипербола магазин супермаркет прилавок винный отдел вино алкоголь|Фото:Накануне.RU

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Истина в вине: Госдума приняла закон о виноградарстве

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Теги: госдума, закон о виноградарстве, поправки, третье чтение



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