Депутат Рады раскрыл подробности управления Украиной из Штатов

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) при экс-президенте страны Петре Порошенко управлялось куратором из США с целью давления на украинские власти. Об этом телеканалу NewsOne рассказал депутат Верховной рады Александр Онищенко.

НАБУ появилось как часть реформ после Евромайдана, однако оно не было независимым.

"У них был там куратор из ФБР, которая сидела в американском посольстве. Имя ее Карен Гринвей, которая непосредственно управлялась Госдепом американским и которая непосредственно контролировала через американское посольство НАБУ", — приводят РИА Новости слова Онищенко.

Как сообщало Накануне.RU, ранее на Национальное антикоррупционное бюро Украины подали в суд за сотрудничество с ФБР. Ряд депутатов потребовали привлечь к ответственности самих сотрудников ФБР, которые вели работу на Украине без заключения соответствующего международного договора.

По словам Онищенко, кураторы собирали компромат на самого Порошенко. Материалы могли пригодиться после его переизбрания.