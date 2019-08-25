Трамп: Президент России моет получить приглашение на следующий саммит G7

Президент России может получить приглашение на следующий саммит Большой семерки. Об этом журналистам сообщил американский президент Дональд Трамп.

Как сообщало Накануне.RU, ряд лидеров стран-участниц G7 уже высказались относительно возможности возвращения формата Большой восьмерки с участием России. Резко против выступили главы Франции и Герамнии, Штаты и Италия заняли противоположную позицию.

Дональд Трамп на полях G7 во французском Биаррице заявил, что "вполне возможно" Владимир Путин получит приглашение на саммит в 2020 г. Также Трамп подтвердил ранее появившуюся информацию о том, что главы государств обсуждали возможное возвращение России в клуб.