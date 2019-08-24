«Дождь» снял постановочные интервью, чтобы очернить митинг-концерт на Сахарова

В России 22 августа отмечается День флага. Праздничные мероприятия в разных городах страны проходят 22-25 августа, чтобы люди смогли поучаствовать в них и в выходные дни: побывать на концертах, увидеть захватывающие шоу, пообщаться с друзьями.

В Москве на проспекте Сахарова прошел концерт, на который пришли около 100 тысяч человек. Однако «Дождь» в угоду западным спонсорам исказил правду, сообщив, будто бы на мероприятие массовку специально подвозили из Подмосковья. При этом ангажированное издание опирается не на факты, а на мнения неких людей из толпы, которые были специально отобраны для постановочных интервью.

Концерт начался на проспекте Сахарова в 12 часов дня с составления огромного флага из стягов российских регионов и общественных организаций. На мероприятии было много народу, и он прибывал в течение дня.

«Дождь» своеобразно подготовился к освещению мероприятия: проработал базу с приезжими, а сами журналисты явились на концерт спустя 3 часа после его начала. На Дне флага от «Дождя» работал корреспондент, который освещал все незаконные митинги в столице. Похоже, что он изо всех сил пытался выполнить задание и показать, что на праздник в Москву привезли огромную толпу из области, чтобы создать ощущение массовости.

Установка у «Дождя», надо сказать, очень странная. День флага – общероссийский праздник, так что на нем могут оказаться гости из регионов. Ничего удивительного в этом нет. Было заметно, что журналист «Дождя» намеренно выбирал для интервью каких-то нелепых персонажей.

Это не первый случай, когда либеральные СМИ целенаправленно искажают факты и освещают события так, чтобы угодить Западу. На незаконном митинге 27 июля полицией было задержано более 1 тыс. дебоширов, около 600 из них оказались иногородними. Оппозиция специально привезла массовку из областей, чтобы создать видимость народного недовольства. Иногородние были в Москве только ради заработка: у них нет никаких оснований для голосования на выборах.

Ранее СМИ, к которым попали документы Госдепа США, сообщали о том, что «Дождь» аффилирован с американской структурой. Неудивительно, что это СМИ отрабатывает западные заказы на незаконных митингах и стремится исказить правду, рассказывая про общероссийские праздники.