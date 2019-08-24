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Армия и ВПК В России
баллистическая ракета булава подводная лодка юрий долгорукий пуск (2019) | Фото:youtube.com|Министерство обороны России

Минобороны опубликовало видео пуска "Булавы" с подлодки "Юрий Долгорукий"

Минобороны России опубликовало видео с подводным пуском баллистической ракеты.

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"24 августа в соответствии с планом боевой подготовки успешно выполнены пуски баллистических ракет морского базирования "Синева" с ракетной подводной лодки стратегического назначения "Тула" и "Булава" с ракетной подводной лодки стратегического назначения "Юрий Долгорукий", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе военного ведомства.

Ракеты были выпущены из приполюсного района Северного Ледовитого океана и из акватории Баренцева моря. Массогабаритные макеты боевых блоков ракет выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили учебные цели на полигонах "Чижа" в Архангельской области и "Кура" на полуострове Камчатка.

В ходе пусков подтверждены заданные технические характеристики баллистических ракет подводных лодок и работоспособность всех систем корабельных ракетных комплексов.

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Минобороны опубликовало видео пуска "Булавы" с подлодки "Юрий Долгорукий"

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Теги: булава, пуск баллистической ракеты, юрий долгорукий, учения



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