Актер и музыкант Петр Мамонов госпитализирован с инфарктом миокарда

68-летний актер, поэт, рок-музыкант, известный по группе "Звуки Му", Петр Мамонов был госпитализирован с инфарктом.

"Все ближайшие концерты Пётра Николаевича отменяются в связи с его тяжелым состоянием здоровья. Он сейчас с инфарктом в реанимации. Помолитесь о здоровье Петра", - говорится на страничке звезды в Facebook.

Информацию о тяжелом состоянии Мамонова подтвердила его супруга. По ее словам, сейчас артист находится в отделении шоковой терапии в Первой градской больнице Москвы. Врачи пока не дают прогнозов.

"Ночью у него инфаркт был. Мы приехали в Москву. Как-то добрались, тут вызвали скорую, сейчас в шоковой терапии в Первой градской больнице. Инфаркт миокарда. Вот, сижу в коридоре. Еле добрались до Москвы. Я вижу, что совсем человеку плохо. Инфаркт, чего, 70 лет человеку", - цитирует Ольгу Мамонову радио "Говорит Москва".