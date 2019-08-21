В Перми участники "круглого стола" по сносу домов вблизи магистральных трубопроводов приняли резолюцию

Сегодня в Перми состоялся "круглый стол" по теме сноса домов вблизи трубопроводов. Сроки действия моратория на снос подходят к концу, судебные решения не были пересмотрены и собственники построек в охранной зоне могут лишиться имущества.

Как сообщила Накануне.RU организатор мероприятия Любовь Турова, во время заседания представитель Совета по правам человека рекомендовала подготовить и направить в совет необходимые документы, чтобы комитеты совета, смогли изучить допущенные во время принятия решений нарушения.

Также по итогам "круглого стола" была принята резолюция. В ней говорится о необходимости подготовить и направить обращения в Госдуму РФ, Губернатору Пермского края о выходе с законодательной инициативой о внесении в Градостроительный Кодекс РФ нормы о пересмотре вступивших в силу решений суда о сносе самовольных построек, принятых до вступления в силу закона.

Обращения планируется направить и в комитет Совета Федерации по экономической политике в рамках исполнения "Рекомендаций круглого стола на тему "Регулирование отношений собственников земельных участков, находящихся в зоне минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения и нефтегазовых компаний" от 13 марта 2019 о проверке законности нахождения действующих магистральных трубопроводов в городе, и мониторинга ситуации.

Кроме того, губернатору Пермского края и компаниям "Транснефть-Прикамье" и "ЛУКОЙЛ - Пермь" согласно тексту резолюции, будут направлены предложения о рассмотрении альтернативного сносу варианта решения проблемы - вынос газо- нефтепроводов за черту города (населенного пункта), или проведение высокотехнологичных защитных мероприятий.

Также обращения будут направлены главе Перми о исполнении решений принятых по итогам совещаний 2016, 2017, 2018 годов и Уполномоченному по правам человека в РФ "в связи с массовыми нарушениями прав граждан".