Водитель мусоровоза, который столкнулся с микроавтобусом в Челябинске, перед рейсом прошел медосмотр

Водитель мусоровоза, который сегодня ночью столкнулся с микроавтобусом, перед рейсом прошел медицинский осмотр. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-центре компании ООО ПКФ "Экотранс", которой принадлежит "КамАЗ".

В настоящий момент в компании проводится внутренняя служебная проверка. Известно, что перед рейсом водитель прошел обязательную процедуру медицинского осмотра, а грузовой автомобиль был проверен и выпущен в рейс в технически исправном состоянии.

"Оба водителя прошли медицинское освидетельствование, включающее анализы на наличие алкоголя и наркотических веществ - данные о том, что водители были в состоянии опьянения, отсутствуют", - подчеркнули в компании.

Как ранее сообщало Накануне.RU, авария произошла сегодня ночью напротив дома № 95 по улице Блюхера. Столкнулись пассажирский автобус, ехавший из Уфы в Нижневартовск, и "КамАЗ". По предварительным данным водитель "КамАЗа" совершил столкновение с двигающимся впереди попутно автобусом ПЕЖО. После удара микроавтобус опрокинулся. В результате ДТП травмы получили водитель "КамАЗа" и его пассажир, в автобусе травмы получили девять пассажиров, в том числе 17-летняя девушка.