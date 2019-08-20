Руку 12-летней девочки из России засосало в трубу бассейна в Турции

Двенадцатилетнюю девочку из Санкт-Петербурга экстренно госпитализировали в Турции после того, как ее руку засосало в трубу бассейна в Бодруме.

После этого она захлебнулась, пишет "Фонтанка.ру". Доставали ее из воды отец и гости отеля.

Девочка находится в состоянии комы, она не приходила в сознание. По словам матери, сердце ребенка за два дня запускали пять раз.

В прошлом году подросток, прилетевший на отдых в Турцию из Челябинска, впал в кому. Мальчика нашли на дне бассейна в отеле. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии.