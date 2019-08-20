Глава Ямала открыл в Губкинском детский сад-долгострой

В рамках поездки по Ямалу губернатор Дмитрий Артюхов прибыл в Губкинский, где проверил, как возводят дома для переселения жителей аварийных многоквартирников (таких домов в городе – 40%) , а также открыл долгострой – детский сад "Умка", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Губернатор оценил стройку трех домов в микрорайоне номер 9. Для переселения губкинцев из аварийного жилья строят шесть домов, еще в двух квартиры будут продавать. Общая площадь жилфонда города – 517 тыс. "квадратов", из них 40% (240 тыс. кв. м) – аварийные. Артюхов назвал ликвидацию аварийного жилья главной задачей для всех муниципалитетов:

"Принято решение о строительстве новых микрорайонов здесь, в Губкинском. Это помимо того, что уже стоит в программе переселения. А в ней до 2024 года запланировано переселить 1,5 тыс. квартир. Этот объем мы будем увеличивать", - сказал глава региона.

После он открыл детский сад "Умка" на 330 мест. Группа "ВИС" еще в 2014 году приняла недостроенное строение и реализовала проект. В садике предусмотрели все условия для гармоничного развития детей: они будут заниматься спортом в бассейне, тренажерным зале, на спортивных площадках.

В распоряжении воспитанников "Умки" – интерактивные доски, ноутбуки, проекторы. Медицинский блок включает в себя кабинеты педиатра, логопеда и психолога, процедурный, стоматологический кабинеты, фотарий, сенсорную комнату, фитобар.

"Мы строили его долго, пришлось даже нагонять темп, но сад открыт, и это еще один хороший детский сад в округе. Много где бываю, и могу точно сказать: такие детские сады есть только на Ямале, потому что наши дети достойны самого лучшего", - сказал Артюхов.

Сейчас в городе строят еще два садика на 240 и 120 мест. Реконструируют школу №5, в следующем году начнется строительство школы на 800 мест.

Напомним, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа отправился в поездку от Надыма до Ноябрьска. За рулем личного автомобиля Lada X-Ray он инспектирует состояние автодорог в ЯНАО. Артюхов совмещает инспекции с новым форматом общения с жителями региона: в своем Instagram призывает ямальцев рассказывать ему, на какие проблемы стоит обратить внимание в поездке. О встречах с людьми губернатор отчитывается в жанре видеодневника. Глава региона уже проехал по трассе Салехард - Надым, побывал в Надыме, Пангодах и Новом Уренгое. Завершится поездка на границе Ямала и Югры.