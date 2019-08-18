09 Сентября 2020
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Происшествия В России
телекоммуникационная вышка, передатчик (2017) | Фото: tomsk.ru

Ульяновский подросток убил семью и, предположительно, свел счеты с жизнью

В Ульяновской области возбуждено дело по факту убийства семьи с малолетними детьми. Убийца мог покончить с собой.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, все случилось сегодня утром в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района: с признаками насильственной смерти там были найдены тела 66-летного мужчины, 69 и 42-летних женщин, а также двух малолетних детей четырех лет. При этом все погибшие являлись членами одной семьи.

Впоследствии рядом с вышкой сотовой связи возле села было обнаружено тело 16-летнего молодого человека, также являвшегося родственником погибших. По одной из версий следствия, подросток расправился с членами своей семьи, после чего, предположительно, свел счеты с жизнью. Его нашли возле вышки.

На месте уже работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Дело возбуждено по статье "убийство двух и более лиц, в том числе ребенка". Проводится расследование.

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Ульяновский подросток убил семью и, предположительно, свел счеты с жизнью

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Теги: СКР, убийство, Ульяновск



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Развитие сюжета:

Ранее 19.08.2019 08:02 Мск Подросток, убивший семью под Ульяновском, мог страдать шизофренией
Ранее 19.08.2019 00:09 Мск Расправившийся с семьей ульяновский подросток рассказал другу о легкости убийства

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