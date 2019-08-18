"Монако" Головина потерпел разгром в чемпионате Франции

Футбольный клуб "Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, крупно уступил "Метцу" во 2-м туре чемпионата Франции. Как передает корреспондент Накануне.RU, встреча прошла на стадионе "Мунисипал Сейнт-Симфорьен" и завершилась со счетом 3:0.

В составе хозяев дубль оформил нападающий Хабиб Диалло. Еще один мяч на счету полузащитника Рено Коада. Стоит отметить, что "Монако" большую часть матча играл в меньшинстве: на 34-й минуте защитник гостей Рубен Агилар получил прямую красную карточку.

Что касается Головина, он отыграл весь матч и никак себя не проявил.

Напомним, в 2018-м россиянина включили в десятку худших трансферов года в чемпионате Франции.