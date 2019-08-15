"Все дороги ведут в Рим и Минфин". Шумков попросил Путина провести в Зауралье газ и налогоплательщиков

В Кремле прошла встреча врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова с президентом России Владимиром Путиным, передает сайт Кремля.

Шумков показал главе государства слайды, на которых отображена социально-экономическая ситуация в регионе за несколько десятилетий.

"Дальше - текущее состояние по ряду важнейших сфер социально-экономического развития региона. Экономика. Здесь показан ВРП на душу населения, разрыв по сравнению с соседними регионами, Уральским федеральным округом, разница с Россией. Достаточно тяжелые показатели по экономике в части предпринимательской деятельности", - отметил Шумков.

Путин прервал главу Зауралья, отметив, что разрыв в тарифах на электроэнергию составляет 4,78. Президент отметил и ситуацию с зарплатами в Курганской области.

"Крайне низкие", - пояснил Шумков.

По словам главы региона, всему виной - рост государственного долга Зауралья.

"Видно, что он за последние семь лет вырос в 9 раз в регионе, и на сегодня структура бюджета составляет 3,5 млрд руб. при достаточно сложной составляющей, когда более 40% - это трансферты из федерального бюджета", - сказал Шумков.

По его словам, количество пенсионеров и лиц старше трудоспособного возраста в регионе составляет 29%.

"Это на 4% выше показателя по России и выше всех по УрФО. Самый тревожный показатель - это падение рождаемости, на 28% снизилась рождаемость с 2012 года. Очень большой разрыв. Отъезд молодого населения и старение очень сильно ударили по этому показателю тоже", - сказал Вадим Шумков.

Глава Зауралья отметил, что в этом году впервые за всю историю Курганской области местные жители голосуют за обновление объектов инфраструктуры.

"Исходя из тех лимитов, которые мы доводим до муниципалитета, жителям самим предлагают выбирать эти вещи. И конечно, прямая связь с руководством области, живое общение постоянное", - отметил Шумков.

Как сообщил Путину глава Зауралья, сейчас почти полностью скорректирована деятельности органов исполнительной власти.

"Мы видим, что поменяли подходы, очень сильно обновили, перезагрузили госаппараты. Достаточно серьезная шла корректировка расходов по коммуналке, по бюджетной сфере", - отметил Шумков.

Врио губернатора информировал Путина и о работе управляющих компаний области.

"Навели порядок, потому что в ряде случаев просто элементарно не выполняли даже простейшие функции: не убирали мусор, собирая деньги с тех, кто платит наиболее дисциплинированно, это в первую очередь пенсионеры", - сказал Шумков.

Далее в беседе с главой государства Шумков затронул тему ремонтных кампаний в регионе.

"В Кургане сейчас одновременно под ремонт зашел 41 километр дорог. Это 12% дорожной сети всего города. Со времен развала СССР такого показателя не было. Такие же показатели в Шадринске, там 14 километров дорог ремонтируется одновременно. В три раза вырос объем ремонта социальных объектов, в том числе благодаря привлечению денег компаний, которые удалось реализовать, направить на эти сферы", - отметил Шумков.

Путин спросил Шумкова, с кем он разрабатывал план развития региона. Глава Зауралья отметил, что попросил быть куратором региона Антона первого вице-премьера правительства РФ Антона Силуанова. Путин одобрил: "Неплохой выбор".

"А все дороги ведут в Рим и Минфин, поэтому зачем ходить вокруг да около", - заметил Шумков.

Политики поговорили и о реализации в регионе национальных проектов.

"Мы понимаем, что это очень серьезные деньги, более того я хотел бы сказать большое спасибо от населения, это серьезное подспорье для рывка, но по ряду направлений мы считаем, что можно и нужно двигаться более активно", - пояснил Шумков.

Президент спросил про нацпроект "Образование". Шумков рассказал, что в регионе уже строятся две пристройки к существующим школам и одна новая школа. Путина заинтересовал тот факт, что более 30% школьников Зауралья сегодня учатся во вторую смену.

"Это только в городах, а в населенных пунктах поменьше, там обратная ситуация, в основном малокомплектные школы. 95% социальных объектов построены хозспособом в 70-е годы прошлого века. Огромная проблемная ситуация. Помощь идет, конечно, по этому направлению, но попозже хотел бы просить о небольшой поддержке. Вот структура плана. Он был сформирован, по поручению, мы подготовили план, представили его в Правительство. Сейчас он проходит обсуждение, в Минфине тоже, даны все поручения ключевым министерствам подготовить свои заключения по основным параметрам", - сказал Шумков.

Одним из основных вопросов обсуждения стала просьба Шумкова о переводе в Курганскую область налогоплательщиков, которые работают в Курганской области, но чьи фирмы зарегистрированы в других регионах. И чьи налоги, соответственно, платятся в бюджеты дургих регионов - от этого страдает бюджет Зауралья.

"Думаю, это справедливо. Потому что это должно ровным слоем проходить. Нельзя подрывать, конечно, регионы, где люди традиционно работают и центры прибыли создают, потому что эти регионы в свои планы развития тоже вносят определенные параметры. Но делать надо, я согласен", - отметил Владимир Путин.

Следующий момент, на который обратил внимание президента Шумков, касался стимулирования ряда компаний в локализации системных инвестиционных проектов, которые тоже могут быть реализованы при определённых условиях. Это касается госкорпорации "Ростех" и предприятия "Курганмашзавод". Именно там планируется создать свободную экономическую зону.

"Я готов поддержать, только и вы должны, со своей стороны, создавать им условия, благоприятные для работы", - отметил Путин.

Газификация Зауралья стала еще одной темой встречи Шумкова и Путина.

"У нас 10 приграничных районов, и все они без газа. Оттуда как раз миграционный отток составляет порядка 30%. У нас есть разводящие сети в региональной собственности. Я предлагаю продать "Газпрому", и на эту сумму, от этой выручки, решить часть вопросов по разводящим сетям, по новому строительству. "Газпрому" они нужны, мы обсуждаем сейчас цену", - сказал Шумков.

Владимир Путин отметил, чтобы регион договаривался на эту тему с "Газпромом".