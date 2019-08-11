Советник главы Минагрополитики Украины опубликовал письма крымчан, которые рассказали об улучшении качества жизни после присоединения к России

В интернете появились письма жителей Крыма, которые рассказывают об улучшении жизни на полуострове после воссоединения с Россией, эти записи опубликовал советник руководителя Минагрополитики Украины Александр Лиев.

Почти 10 лет назад Лиев работал в Крыму в должности министра курортов, пишет РИА "Новости".

Люди в письмах отмечают, что на полуострове стали лучше дороги, снизился уровень преступности, улучшились условия для ведения бизнеса, а на улицах стали меньше распивать спиртное.

Судя из посланий крымчан, зарплаты и пенсии также стали расти, люди хвалят и врачей, отмечая высокий класс оказания медпомощи.