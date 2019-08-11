02 Сентября 2020
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Политика В России Крым Украина
крепость Чембало, Балаклава, Севастополь, Крым (2016) | Фото: Накануне.RU

Советник главы Минагрополитики Украины опубликовал письма крымчан, которые рассказали об улучшении качества жизни после присоединения к России

В интернете появились письма жителей Крыма, которые рассказывают об улучшении жизни на полуострове после воссоединения с Россией, эти записи опубликовал советник руководителя Минагрополитики Украины Александр Лиев.

Почти 10 лет назад Лиев работал в Крыму в должности министра курортов, пишет РИА "Новости".

Люди в письмах отмечают, что на полуострове стали лучше дороги, снизился уровень преступности, улучшились условия для ведения бизнеса, а на улицах стали меньше распивать спиртное.

Судя из посланий крымчан, зарплаты и пенсии также стали расти, люди хвалят и врачей, отмечая высокий класс оказания медпомощи.

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Советник главы Минагрополитики Украины опубликовал письма крымчан, которые рассказали об улучшении качества жизни после присоединения к России

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Теги: Александр Лиев, письма, Крым, улучшение жизни



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