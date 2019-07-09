Не планктон, а тираннозавры: в Вашингтоне прошел забег офисных работников на ипподроме

Самый странный забег, который видел ипподром столицы США, прошел в Вашингтоне. Вместо коней на трек выбежали сотрудники одной из местных компаний в костюмах тираннозавров. Из 25 человек в неуклюжих костюмах упал только один, остальные развили приличную скорость, победил динозавр под номером 13. Естественно, на участников забега можно было делать ставки. Популярность вирусного видео ролик с динозаврами получил благодаря Reddit.