Глава Нижневартовска проверил, как в городе проходит "Марафон благоустройства"

В Нижневартовске продолжается "Марафон благоустройства". Проверить, по графику и качественно ли идёт ремонт, во дворы отправился глава города Василий Тихонов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

В этому году в рамках марафона преобразятся дворы 33 домов, 30 из них – в ведении "Жилищного треста №1", еще три – у "Управляющей компании №1". Всего в них живут 9 тыс. человек. Благоустройство проходит с учётом потребностей каждого отдельного двора. Жительница дома №6 по улице Омской Ирина Лотова рассказала Тихонову, что живёт в городе 45 лет, и первый микрорайон ей дорог: его строили комсомольцы, ровесники вартовчанки.

"И когда нам сказали, что здесь пройдет "Марафон благоустройства", я первой откликнулась. С нашей управляющей компанией "ЖТ №1" регулярно разговаривали, буквально план благоустройства двора рисовали карандашом, я сама обошла всех жителей дома. Конечно, самый серьезный для нашего микрорайона, как старейшего в городе, вопрос – это вопрос парковочных мест. Хотелось бы также спортивный городок, чтобы жители разных возрастов могли заниматься. У нас даже идея есть потом проводить на площадке подготовку к сдаче норм ГТО", - сказала она.

Только жителям решать, где поставить скамейки или сделать экопарковки, - это ключевой момент "марафона". Ещё одна особенность благоустройства – комплексный подход. Внешний вид территорий у некоторых домов уже преобразился. Например, появились удобные пешеходные тропинки, которых ранее не было, подготавливают участки для оформления стоянок.

Напомним, "Марафон благоустройства" проходит в Нижневартовске третий год. Два больших микрорайона – пятый и второй – приведены в порядок. Уровень работ необходимо повышать ежегодно, считает Тихонов. В этом году на преображение дворов из городского бюджета дали 120 млн руб., это 95% необходимых трат. Оставшиеся деньги дают жильцы.