Глава Нижневартовска проверил, как в городе проходит "Марафон благоустройства"

27 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Марафон благоустройства Нижневартовск (2019) | Фото: Администрация Нижневартовска

Глава Нижневартовска проверил, как в городе проходит "Марафон благоустройства"

В Нижневартовске продолжается "Марафон благоустройства". Проверить, по графику и качественно ли идёт ремонт, во дворы отправился глава города Василий Тихонов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

В этому году в рамках марафона преобразятся дворы 33 домов, 30 из них – в ведении "Жилищного треста №1", еще три – у "Управляющей компании №1". Всего в них живут 9 тыс. человек. Благоустройство проходит с учётом потребностей каждого отдельного двора. Жительница дома №6 по улице Омской Ирина Лотова рассказала Тихонову, что живёт в городе 45 лет, и первый микрорайон ей дорог: его строили комсомольцы, ровесники вартовчанки.

"И когда нам сказали, что здесь пройдет "Марафон благоустройства", я первой откликнулась. С нашей управляющей компанией "ЖТ №1" регулярно разговаривали, буквально план благоустройства двора рисовали карандашом, я сама обошла всех жителей дома. Конечно, самый серьезный для нашего микрорайона, как старейшего в городе, вопрос – это вопрос парковочных мест. Хотелось бы также спортивный городок, чтобы жители разных возрастов могли заниматься. У нас даже идея есть потом проводить на площадке подготовку к сдаче норм ГТО", - сказала она.

Марафон благоустройства Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

Только жителям решать, где поставить скамейки или сделать экопарковки, - это ключевой момент "марафона". Ещё одна особенность благоустройства – комплексный подход. Внешний вид территорий у некоторых домов уже преобразился. Например, появились удобные пешеходные тропинки, которых ранее не было, подготавливают участки для оформления стоянок.

Напомним, "Марафон благоустройства" проходит в Нижневартовске третий год. Два больших микрорайона – пятый и второй – приведены в порядок. Уровень работ необходимо повышать ежегодно, считает Тихонов. В этом году на преображение дворов из городского бюджета дали 120 млн руб., это 95% необходимых трат. Оставшиеся деньги дают жильцы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава Нижневартовска проверил, как в городе проходит "Марафон благоустройства"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Марафон благоустройства, Василий Тихонов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 23.08.2019 15:25 Мск Спикер думы Югры высоко оценил "Марафон благоустройства" Нижневартовска
Ранее 19.08.2019 10:45 Мск «Марафон благоустройства» по-нижневартовски. Участвуют все: власти, коммунальщики и сами вартовчане
Ранее 25.07.2019 15:54 Мск Глава Нижневартовска выступил арбитром в споре жителей первого микрорайона об обустройстве дворов

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.06.2019 16:30 Мск Вартовчане смогут следить за "Марафоном благоустройства" в режиме онлайн
Ранее 23.05.2019 15:15 Мск "Марафон благоустройства" до неузнаваемости преобразит первый микрорайон Нижневартовска

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров