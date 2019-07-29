20 Августа 2020
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Экономика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
аптека лекарства (2016) | Фото:

В Надымском районе банкротится единственная муниципальная аптека

На Ямале продолжается череда проблем в муниципальных аптеках. В арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа поступил иск о самобанкротстве от МУП муниципального образования Надымский район "Фармация", передает корреспондент Накануне.RU.

Долги аптеки - 9,5 млн руб. Основная часть задолженности сформировалась перед налоговой службой. Кроме того, иски о взыскании задолженности с МУПа подавали ресурсоснабжающие организации: "Газпромэнерго" и "Ямалкоммунэнерго".

Суд принял еще не принял иск к производству.

Как ранее сообщало Накануне.RU, финансовые проблемы испытывала муниципальная аптека "Фармация" в Ноябрьске.

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В Надымском районе банкротится единственная муниципальная аптека

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Теги: Фармация, Надымский район



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