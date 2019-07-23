Прокуратура: глава "Тюменьстальмоста" пообещал вернуть долги по зарплате в 51 млн осенью

Прокуратура уточнила сумму долга перед сотнями сотрудников "Тюменьстальмоста", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее в областной Гострудинспекции Накануне.RU сообщили, что есть долги по зарплате за апрель-май 2019 г., а также перед уволенными сотрудниками. Общая их сумма – 36,1 млн руб.. 762 работника не получили деньги за апрель, 710 – за май. Также причитающихся денег не видели 32 уволенных в мае сотрудника и 57 – в июне. Выдано предписание, которое обязательно нужно исполнить до 2 августа. Организация попала под "административку".

"Сумма долга перед 762 сотрудниками за апрель-май составляет 51 млн руб.. Прокуратура Тюменского района проводила встречи с рабочими. По информации руководителя, срок погашения долгов – сентябрь-октябрь. Во время проверки сведений о массовом увольнении сотрудников выяснилось, что есть случаи увольнения по собственному желанию. Нарушений в этом нет", - говорится в ответе прокуратуры Тюменской области на запрос Накануне.RU.

Отметим, впервые банкротом ТСМ был признан в 2017 г., с иском в суд обратился "Сбербанк". Однако в январе 2018 г. арбитраж Западно-Сибирского округа отменил решение, при повторном рассмотрении дела суд первой инстанции вынес решение о введении наблюдения сроком на три месяца. К тому времени основной кредитор предприятия сменился – долг у банка выкупил "Экспател". Компания в 2017 г. учредила новое ООО с таким же названием, сотрудники обанкротившегося "Тюменьстальмоста" трудоустроены на новом предприятии.