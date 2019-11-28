Банкротящийся "Тюменьстальмост" полностью рассчитался с долгами по зарплате

Находящийся в процедуре банкротства "Тюменьстальмост имени Тюменского комсомола" полностью рассчитался по "зарплатным" долгам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе гострудинспекции по Тюменской области.

Напомним, "ТСМ" – совместный проект "Курганстальмоста" и "Мостостроя-12", подконтрольного СП "Фоника", главным бенефициаром которого является бизнесмен Александр Забарский. Производственные площади, технологическое, станочное и крановое оборудование позволяют предприятию выпускать до 47 тыс. т металлоконструкций в год. "Тюменьстальмост" изготовил площадки для работы на воде для строителей Крымского моста.

Предприятие имело многомиллионные долги по зарплате, однако после последней выплаты в 25 млн руб. одной проблемой у "ТСМ" стало меньше.

Добавим, впервые банкротом ТСМ был признан в 2017 г., с иском в суд обратился "Сбербанк". Однако в январе 2018 г. арбитраж Западно-Сибирского округа отменил решение, при повторном рассмотрении дела суд первой инстанции вынес решение о введении наблюдения сроком на три месяца. К тому времени основной кредитор предприятия сменился – долг у банка выкупил "Экспател". Компания в 2017 г. учредила новое ООО с таким же названием, сотрудники обанкротившегося "Тюменьстальмоста" трудоустроены на новом предприятии.