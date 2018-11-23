Признанный банкротом завод "Тюменьстальмост" рассчитался с многомиллионными долгами по зарплате

"Тюменьстальмост" (ТСМ) полностью рассчитался с долгами по зарплате, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Рабочим выплачено 7,5 млн руб. Больше долгов перед ними нет.

Напомним, в июле 2017 г. суд признавал ТСМ банкротом, было открыто конкурсное производство по упрощённой процедуре банкротства ликвидируемого должника. В январе 2018 г. Арбитраж Западно-Сибирского округа отменил решение арбитража Тюменской области. Верховный суд согласился с его решением. При повторном рассмотрении дела суд первой инстанции вынес решение о введении наблюдения сроком на три месяца в отношении "Тюменьстальмоста" по заявлению ООО "Экспател" - кредитора предприятия. Компания, напомним, выкупила долг завода у Сбербанка.

ТСМ был совместным проектом "Курганстальмоста" и "Мостостроя-12", подконтрольного СП "Фоника", главным бенефициаром которого является бизнесмен Александр Забарский. Имеющиеся в распоряжении предприятия производственные площади, технологическое, станочное и крановое оборудование позволяют выпускать до 47 тыс. т металлоконструкций в год.

Предприятие участвовало в изготовлении металлоконструкций для месторождений в ХМАО и ЯНАО, строительства автодороги "Салехард-Надым", Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге, кроме того, "Тюменьстальмост" изготовил площадки для работы на воде для строителей Крымского моста. На сегодняшний день не только ТСМ, но "Мостострой-12" и СП "Фоника" находятся в процессе банкротства. 31 мая этого года организация вновь признана банкротом.