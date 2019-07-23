Митинги не влияют на решения ЦИК, - Элла Памфилова

"Эффект митингов на решения - ноль, мы не политический орган, мы правоприменительный орган", - заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с кандидатами на выборах в Мосгордуму. Также она сказала, что это своеобразный пиар. Ее фраза: "Собянин не влияет на выборы в Мосгордуму" вызвала в зале смех, передает корреспондент Накануне.RU.

На встречу во вторник в Москве с главой ЦИК пришли Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, Дмитрий и Геннадий Гудковы, Юлия Галямина, Сергей Митрохин, Анастасия Брюханова и другие.

Элла Памфилова заявила, что нарушаются права избирателей, москвичей.

"Я как правозащитник сделала много для того, чтобы люди могли осуществлять это право", - сказала она.

По ее словам, если Мосгоризбирком не допустит кандидатов до выборов, то ЦИК проведет надлежащие проверки.

Также она сказала, что на встрече с главой Общественной комиссии Алексеем Венедиктовым попросила его выработать рекомендации по каждому незарегистрированному кандидату.