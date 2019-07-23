С аэропорта Внуково хотят взыскать 383 миллиона рублей через арбитраж

ФГУП "Администрация гражданских аэропортов" хочет взыскать с АО "Международный аэропорт "Внуково" 383 млн руб. Иск подан в арбитражный суд Москвы, сообщается в электронной картотеке дел. 12 июля та же организация подала к "Внуково" еще один иск – на 30,6 млн руб., по решению судьи 19 июля дело оставлено без движения на месяц.