16 Августа 2020
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Общество В России Москва
аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

С аэропорта Внуково хотят взыскать 383 миллиона рублей через арбитраж

ФГУП "Администрация гражданских аэропортов" хочет взыскать с АО "Международный аэропорт "Внуково" 383 млн руб. Иск подан в арбитражный суд Москвы, сообщается в электронной картотеке дел. 12 июля та же организация подала к "Внуково" еще один иск – на 30,6 млн руб., по решению судьи 19 июля дело оставлено без движения на месяц.

Внуково входит в перечень аэродромов, имущество которых закреплено на праве хозяйственного ведения за ФГУП.

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С аэропорта Внуково хотят взыскать 383 миллиона рублей через арбитраж

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Теги: внуково, арбитражный суд, аэропорт



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