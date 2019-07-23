На Украине после трех лет из-под стражи выпустили бывшего лидера "регионалов"

Печерский районный суд Киева освободил из-под стражи экс-главу фракции "Партии регионов" Александра Ефремова и заменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Об этом сообщил в Facebook адвокат Ефремова Андрей Смирнов. По его словам, такую жалобу удовлетворил Апелляционный суд Киева.

Ефремов был под стражей ровно три года. Первый раз он был задержан 14 февраля 2015 года. Позже был отпущен под залог, а в марте 2016 года генпрокуратура Украины закрыла уголовное дело против него. Второй раз он был арестован 30 июля 2016 года, и с тех пор содержался под стражей. Ему вменяют "госизмену", захват здания СБУ в Луганске в апреле 2014 года, создание ЛНР, покушение на территориальную целостность Украины, содействие терроризму и т.п. Однако никаких доказательств так и не было предъявлено.

"Ни одного доказательства, ни одного свидетеля, тупые и лживые прокуроры, перепуганные судьи. Уверен, что даже этому, полностью подчиняющемуся прокурорам суду, нечего написать в приговоре", - заявлял накануне юрист Андрей Портнов.

Но, как и в случае с Надеждой Савченко, подозрения с него все же не сняты. Издание "Страна" считает, что смягчение меры пресечения Ефремову связано прежде всего с тем, что у новой власти нет личной заинтересованности в его деле.

Напомним, Ефремов был губернатором Луганской области (1998-2005), первым заместителем лидера фракции "регионалов" в Раде (2007-2010) и председателем фракции (2010-2014). При этом через день после вооруженного переворота в Киеве, 23 февраля 2014 года, он от имени фракции обвинил свергнутого президента страны Виктора Януковича в "предательстве, коррупции, преступных приказах" и т.п. Сам он считает, что его сдали бывшие однопартийцы, которые вовремя договорились с новыми властями в обмен на его "голову".