В Москве на серой ветке метро произошел сбой: один поезд вывели с линии для проверки

Сбой в движении поездов произошел на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро.

Пауза в движении возникла из-за проверки одного из составов.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена РИА Новости, высаживали пассажиров из одного поезда, следующего в сторону центра. Во время высадки следующие за ним поезда снизили скорость.

На данный момент движение введено в график.

23 мая в тоннеле московского метро застряли два поезда с пассажирами. Авария произошла на серой ветке. Неисправный поезд остановился на станции "Алтуфьево". Из-за этого в тоннеле встали два поезда с пассажирами, которые отъехали от станции "Бибирево".

21 мая застрявший в тоннеле поезд стал причиной сбоя в движении на Солнцевской линии столичного метро. Поезда не ходили от "Парка Победы" до станции "Савеловская". Причиной инцидента назвали падение напряжения в контактном рельсе.