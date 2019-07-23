На Среднем Урале пострадавший от хлопка газа дом может быть признан аварийным и снесен

Прокуратура озвучила первые результаты проверки в связи с инцидентом в жилом доме в уральском поселке Буланаш.

Напомним, все случилось в понедельник вечером: на первом этаже многоквартирного дома по улице Кутузова произошел хлопок бытового газа. Пострадал один человек, кроме того, оказались повреждены две квартиры в доме.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, хлопок произошел на кухне квартиры №2 между газовым баллоном и плитой. Установлена первоначальная причина: утечка газа гибкого шланга и его хлопок вследствие курения собственника квартиры. В результате оказались выбиты стекла в окнах помещений первого подъезда, образовались трещины по несущей стене дома, также взрывной волной повреждены два автомобиля, припаркованные во дворе. В результате взрыва травмы получил хозяин квартиры 1968 года рождения, который с ожогами большой площади тела доставлен в больницу для оказания медпомощи.

Несколько жильцов дома временно размещены в центр социальной помощи семье и детям Артемовского района, остальные разместились у родственников. В дальнейшем местными властями будет решен вопрос о предоставлении нуждающимся жилых помещений маневренного фонда.

Из резервного фонда администрации Артемовского городского округа будет выделено 140 тыс. руб. на проведение экспертизы для определения возможности дальнейшей эксплуатации здания. Составленный специалистами по результатам обследования акт будет направлен в органы местного самоуправления для решения вопроса о признании дома аварийным и подлежащим сносу либо реконструкции.