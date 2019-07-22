13 Августа 2020
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Политика Курганская область
Елена Панова (2016) | Фото:Накануне.RU

В Кургане партия "Яблоко" принесла в горизбирком недействительные подписи

В Кургане "отличились" представители одной из партий, члены которой собирались бороться за места в Курганской городской думе.

Городской избирком завершил регистрацию списков кандидатов в депутаты городского парламента по единому избирательному округу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Кургана.

Среди списочников от "Единой России" оказалось 50 человек, от ЛДПР - 59 человек, КПРФ - 36 человек, партия "Родина" - 46 человек, "Справедливая Россия" - 38 человек.

Что касается списка партии "Яблоко", то его не зарегистрировали, потому что не все из 20% подписей, которые по жеребьевке попали на проверку, оказались действительными.

Выборы в Курганскую городскую думу пройдут 8 сентября этого года. В этот же день зауральцы выберут губернатора региона.

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В Кургане партия "Яблоко" принесла в горизбирком недействительные подписи

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Теги: Яблоко, Курган, партия, выборы, список, подписи



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