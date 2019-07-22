Челябинцы платили за коммунальные услуги управкомпании, которая закрылась еще два года назад

В Челябинске возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере коммунальных услуг.

Жители дома №16 на улице Цинковая обратились в прокуратуру с требованием провести проверку в отношении их управкомпании "Управдом", сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Было две компании, обе назывались УК "Управдом". Одна была принципалом, другая - агентом. Между ними был составлен договор, по которому агент принимал платежи от населения за коммунальные услуги, а позже перечислял их принципалу.

С января прошлого года по февраль 2019 года на счета поступило около 100 тыс. руб. Однако удалось выяснить, что управкомпания прекратила свою деятельность еще в октябре 2017 года.

Получилось так, что "Управдом" незаконно собирал деньги с жильцов в счет оплаты услуг по содержанию и ремонту общего имущества дома.Однако на самом деле никаких услуг никто не оказывал.