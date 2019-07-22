Зауральские спасатели нашли потерявшегося в лесу мужчину

В Курганской области спасатели нашли потерявшегося в лесу мужчину.

Днем 21 июля он позвонил по номеру 112 и сообщил, что заблудился, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

По телефону мужчина разговаривал с сотрудниками МЧС и говорил где находится, описывая местность на словах. Он отметил, что слышит шум поезда, а недавно проходил мимо газопровода.

Спасатели попросили его вернуться к газопроводу, где установили машину с включенной сиреной. Уже спустя час после того, как мужчина позвонил на пульт службы 112, его нашли.