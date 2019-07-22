13 Августа 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Иволга, молодежный форум ПФО (2019) | Фото: permkrai.ru

Молодежь Прикамья поборется за гранты на молодежном форуме "iВолга 2.0"

Пермский край на Молодежном форуме Приволжского федерального округа (ПФО) "iВолга-2019" представят 86 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Форум традиционно пройдет в Самарской области, на Мастрюковских озерах, с 23 по 31 июля. Его участниками станут более 2,5 тыс. человек. В седьмой раз молодежь из 14 регионов ПФО и других субъектов РФ, а также молодые люди из 10 стран СНГ будут обмениваться опытом и идеями, заниматься разработкой и реализацией различных гуманитарных, инновационных проектов, осваивать образовательные программы.

Наиболее успешные участники форума получат гранты на развитие от 150 тыс. до 300 тыс. руб. Общий грантовый фонд конкурса в этом году составит 10 млн руб. За все время проведения форума уже более 300 проектов его участников получили грантовую поддержку, общая сумма которой превысила 56 млн руб.

В этом году форум посетят главы регионов округа, депутаты Госдумы и члены Совфеда, руководители крупных НКО и промышленных предприятий, ученые и спортсмены РФ.

Всего на форуме будут работать 10 смен: "Наука и образование будущего", "Агрополис", "Ты – предприниматель", "PROспорт", "Инфоgram", "Победы страны – гордость поколений", "Труд Крут!", "Молодежная команда страны" (разделится на три подсмены: молодежное правительство, молодежный парламент и молодежная избирательная комиссия), "Культурный БУМ!", iVolga International.

Для маломобильной молодежи на форуме будет работать инклюзивный городок. Для комфорта участников оборудуют специальные палатки, на территории установят пандусы и сделают гладкие дорожки для колясок. Также участники форума смогут посетить многофункциональный комплекс "Карьера будущего", где крупнейшие предприятия ПФО будут заниматься профориентационной деятельностью.

Кроме того, на форуме, в честь Года театра в России пройдет Второй окружной фестиваль молодежных театров, на котором свои постановки покажут победители регионального этапа окружного проекта "Театральное Приволжье". Также будут работать различные выставки и экспертный коворкинг-центр.

Добавим, что заезд на площадку форума начался сегодня. Накануне по поручению полпреда президента в ПФО Игоря Комарова, площадку форума проинспектировал его помощник Владимир Колчин. Он сообщил, что форум провел перезагрузку и теперь будет называться "iВолга 2.0". Обновленная концепция форума была анонсирована в Москве на заседании Совета Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО.

Торжественная церемония закрытия и награждения победителей форума "iВолга 2.0" состоится 30 июля. В ней примет участие Игорь Комаров.

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Молодежь Прикамья поборется за гранты на молодежном форуме "iВолга 2.0"

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Теги: Иволга, молодежный форум ПФО



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