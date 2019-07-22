В сквере Магнитогорска обнаружили артиллерийский снаряд образца 1941 года

В Магнитогорске в сквере при проведении работ по благоустройству обнаружили артиллерийский снаряд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Снаряд со следами сильной коррозии обнаружили рабочие вечером 20 июня. Он находился в земле на глубине не более полуметра. На место незамедлительно выехала группа разминирования Росгвардии.

Было установлено, что это боевой артиллерийский снаряд калибра 57 мм для противотанковой пушки "ЗИС-2" образца 1941 года со следами сильной коррозии. Снаряд пролежал в земле многие годы.

Снаряд транспортировали на полигоне, где на следующий день уничтожили.