04 Августа 2020
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Экономика В России
магазин, корзина, продукты (2016) | Фото: 1ul.ru

Россияне продолжат тратить много денег на еду из-за падения реальных доходов и инфляции

Продукты питания продолжат занимать самую большую долю в расходах россиян до тех пор, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся. К такому выводу пришли аналитики Сбербанка по итогам опроса "Потребительский индекс Иванова".
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В 2019 г. доля расходов россиян на продукты питания выросла до 38,9% против 38,2% в аналогичном периоде 2018 г. Ситуация не изменится, пока продовольственная инфляция будет опережать рост реальных доходов населения. В первом полугодии инфляция составила 5,9, а реальные денежные доходы россиян за тот же период сократились на 2,3%.

Высокую долю в расходах россиян занимает оплата коммунальных услуг, расходы на одежду и выплату кредитов, сообщает РБК со ссылкой на исследование.

Как сообщало Накануне.RU, эксперты Института прикладных экономических исследований РАНХиГС пришли к выводу, что расходы семей на продовольствие увеличиваются. 23,4% жителей тратят на еду половину своих доходов.

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Россияне продолжат тратить много денег на еду из-за падения реальных доходов и инфляции

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Теги: реальные доходы, исследование Сбербанка, Потребительский индекс Иванова



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Ранее 17.12.2018 07:30 Мск Россияне тратят на еду треть доходов

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