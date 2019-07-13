Россияне продолжат тратить много денег на еду из-за падения реальных доходов и инфляции

Продукты питания продолжат занимать самую большую долю в расходах россиян до тех пор, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся. К такому выводу пришли аналитики Сбербанка по итогам опроса "Потребительский индекс Иванова".

В 2019 г. доля расходов россиян на продукты питания выросла до 38,9% против 38,2% в аналогичном периоде 2018 г. Ситуация не изменится, пока продовольственная инфляция будет опережать рост реальных доходов населения. В первом полугодии инфляция составила 5,9, а реальные денежные доходы россиян за тот же период сократились на 2,3%.

Высокую долю в расходах россиян занимает оплата коммунальных услуг, расходы на одежду и выплату кредитов, сообщает РБК со ссылкой на исследование.

Как сообщало Накануне.RU, эксперты Института прикладных экономических исследований РАНХиГС пришли к выводу, что расходы семей на продовольствие увеличиваются. 23,4% жителей тратят на еду половину своих доходов.