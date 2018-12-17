17 Декабря 2018
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Общество В России

Россияне тратят на еду треть доходов

На продукты уходит почти треть доходов россиян - 31,2%.

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Согласно данным исследования "РИА Новости", у россиян доля "продуктовых" расходов меньше, чем у жителей Украины и Казахстана - 50,9% и 46% соответственно. Россия занимает в мировом рейтинге 31 место.

Наименьшая доля продуктов питания в структуре - в Люксембурге, жители страны тратят на еду 8,7% своих расходов. Меньше 12% на эти цели тратят в Великобритании, Ирландии, Финляндии, Австрии, Норвегии и Швейцарии.

В большинстве случаев есть обратная связь между ВВП на душу населения и долей расходов на еду, считают авторы. В богатых странах доля таких расходов меньше, так как жители тратят больше денег на рестораны, развлечения, путешествия, образование.

Как сообщало Накануне.RU, эксперты Института прикладных экономических исследований РАНХиГС пришли к выводу, что расходы семей на продовольствие увеличиваются. 23,4% жителей тратят на еду половину своих доходов.

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Россияне тратят на еду треть доходов

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Теги: доходы, расходы на еду



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