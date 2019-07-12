Бывший губернатор Южного Урала Дубровский может быть связан с бизнесменами, которые похищали деньги у РЖД

В Челябинской области разразился новый уголовный скандал, предположительно, связанный с деятельностью бывшего губернатора региона Бориса Дубровского, который в данный момент находится за границей, об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Суть дела заключается в том, что правоохранители "вскрыли" преступную группировку, в которую, по данным источников издания, якобы входил предприниматель Сергей Вильшенко - тот самый, который связан с фирмой АО "Южуралмост", после этого и еще нескольких скандалов Дубровскому и пришлось уйти в отставку "по собственному желанию".

Напомним, 18 марта Федеральная антимонопольная служба признала наличие двух антиконкурентных соглашений на челябинских дорожных аукционах на общую сумму почти 2,4 млрд руб. Все контракты заключались с АО "Южуралмост" при снижении цены контрактов не более 1,5%. Одним из участников сговора был признан Дубровский.

Результатом этого сговора стало ограничение конкуренции на рынке строительства, реконструкции и ремонта автодорог на Южном Урале. Так, "Южуралмост", с которым было заключено более 90% соответствующих контрактов, стал монополистом в этой сфере.

Экс-глава Южного Урала упоминается в материалах уголовного дела в отношении преступников, похищавших средства компании РЖД. Сумма, фигурирующая в деле - около 1,2 млрд руб.

РБК пишет, что по этому делу силовики уже арестовали генерального директора компании "ТТК-Транс" Геннадия Мадалинского.