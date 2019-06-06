Супермаркеты "Перекресток" начнут продавать продукты в кредит

Цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов "Перекресток" запустят ритейлер X5 Retail Group и "БКС банк" – соглашение подписано на Петербургском экономическом форуме.

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С помощью этой карты покупатели смогут взять покупки в кредит с льготным периодом. Оформлять карты будут прямо в супермаркетах по паспорту и при одобрении кредитного лимита. При этом расплатиться виртуальной картой в других магазинах будет нельзя.

Интересно, что ритейлер надеется привлечь "покупателей с высоким кредитным рейтингом", пишет газета "Ведомости". На вопрос, зачем покупателям с высоким кредитным рейтингом покупать продукты в долг, представитель X5 ответил: "При снижении реальных доходов населения такой инструмент позволяет облегчить доступ потребителей к денежным средствам (рассрочка оформляется за несколько минут)". Это, продолжает он, позволяет поддержать спрос на товары повседневного спроса.