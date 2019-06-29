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Общество Санкт-Петербург Ленинградская область
Форд в Всеволожске, Ford sollers, автозавод, автомобиль, автомобилестроение (2018) | Фото: Пресс-служба Ford Sollers

Два десятка бывших работников завода Ford во Всеволожске вышли на митинг

Порядка 20 бывших рабочих завода Ford во Всеволожске Ленинградской области вышли на митинг с требованием сохранить рабочие места. Сотрудники просят включить их в процесс переговоров с новым инвестором промышленной площадки и трудоустроить на вновь открывшемся производстве, передает корреспондент Накануне.RU.

Вместе с "фордовцами" на акцию протеста вышли левые активисты. Представитель профсоюза еще раз напомнили, что сокращение на российских заводах Ford прошло по иным правилам, нежели на предприятиях концерта в других странах, где сотрудники получили более скромные компенсации.

"Компенсации - подушка безопасности. За эти деньги работник может переобучиться. Он не будет кошмарить биржу труда, а них не нужно будет тратить деньги бюджета для выплаты пособий. По факту работодатель пытается переложить свою ответственность на бюджет", - выступил профорг.

На сегодня почти все рабочие завода подписали программу добровольного увольнения, завод во Всеволожке будет выставлен на торги.

Сотрудники считают, что трудоустройство бывших "фордовцев" должно стать одним из условий для нового инвестора.

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Два десятка бывших работников завода Ford во Всеволожске вышли на митинг

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Теги: Ford Sollers, Всеволожск, завод,



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