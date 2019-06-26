В Магадане пара заменила табличку "Город золотой" на "Город отстой"

В Магадане в вандализме обвиняются молодой человек и девушка, которые закрасили буквы на баннере и написали вместо "Город золотой" - "Город отстой".

В апреле двух жителей поселка Сокол задержали за порчу баннера, который стоял на въезде в Магадан.

Как передает РИА Новости, задержанные объяснили свой поступок тем, что таким образом выразили свое отношение к Магадану.

Напомним, недавно на въезде в Екатеринбург появился знак "Город бесов", который затем в течение дня сняли. Ранее российский телеведущий Владимир Соловьев пригрозил приехать в Екатеринбург изгонять бесов.

Табличка была связана с переносом строительства храма Святой Екатерины, из-за которого в городе проходили массовые беспорядки - люди протестовали против появления храма в сквере у Драмтеатра.

После этой истории губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил установить табличку "Город храбрых", что и произошло спустя день.