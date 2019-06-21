В Перми главе "Центра медицинской профилактики" вменяют кражу миллиона

В Перми глава "Центра медицинской профилактики" попала под "уголовку" – полицейские вменяют Марине Друговой похищение 1 млн руб. под видом оказания компаниями и бизнесменами услуг её организации. Директор вину не признаёт, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По версии сотрудников полиции, Другова совершила несколько преступлений. В частности, в апреле 2017 – апреле 2018 гг. директор, договорившись с бизнесменом, переводила на его счёт деньги "за услуги", сообщает "Ъ-Прикамье". На самом же деле никаких услуг не было, а предприниматель вернул главврачу 597 тыс. руб. наличными. Также в декабре 2015 – марте 2016 гг. "налево" якобы ушли 366 тыс. руб., выделенные в виде субсидии из бюджета.

Свою вину Другова не признаёт. 3 млн руб. – сумма залога, под который суд 20 июня суд отпустил подозреваемую.