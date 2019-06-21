18 Октября 2020
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Происшествия Пермский край
деньги рубль купюра 1000 (2005) | Фото: Накануне.ru

В Перми главе "Центра медицинской профилактики" вменяют кражу миллиона

В Перми глава "Центра медицинской профилактики" попала под "уголовку" – полицейские вменяют Марине Друговой похищение 1 млн руб. под видом оказания компаниями и бизнесменами услуг её организации. Директор вину не признаёт, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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По версии сотрудников полиции, Другова совершила несколько преступлений. В частности, в апреле 2017 – апреле 2018 гг. директор, договорившись с бизнесменом, переводила на его счёт деньги "за услуги", сообщает "Ъ-Прикамье". На самом же деле никаких услуг не было, а предприниматель вернул главврачу 597 тыс. руб. наличными. Также в декабре 2015 – марте 2016 гг. "налево" якобы ушли 366 тыс. руб., выделенные в виде субсидии из бюджета.

Свою вину Другова не признаёт. 3 млн руб. – сумма залога, под который суд 20 июня суд отпустил подозреваемую.

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В Перми главе "Центра медицинской профилактики" вменяют кражу миллиона

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Теги: Марина Другова, Центр медицинской профилактики, мошенничество



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Развитие сюжета:

Ранее 13.01.2020 15:20 Мск В Прикамье против экс-главы "Центра медицинской профилактики" возбуждено пятое уголовное дело
Ранее 26.06.2019 11:09 Мск Вдвое увеличилось количество "уголовок" главы прикамского "Центра медицинской профилактики"

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