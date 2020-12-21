21 Декабря 2020
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Происшествия Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье ушло в суд дело экс-главы "Центра медицинской профилактики"

В Перми ушло в суд дело экс-главы "Центра медицинской профилактики" Марины Друговой и её подельницы. Первой вменяют шесть "присвоений или растрат", второй – "помощь" в аналогичных преступлениях, сообщили Накануне.RU в краевом УМВД.

По версии следствия, в ноябре 2014 – июне 2019 гг. главный врач центра заключала фиктивные договоры с подконтрольными организациями и бизнесменами. Соглашения были о работах и услугах, которые фактически не выполняли и не оказывали или же ими занимались работники центра. Деньги за них глава центра обналичивала и оставляла себе, полагает следствие. Также она и её подельница трудоустраивали в центр "мёртвые души", перечисляя себе их зарплату. Ущерб министерству здравоохранения Пермского края – более 2 млн руб. Фигурантки ранее внесли залог и ждут приговора под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее стало известно, что всего Другова проходила по пяти делам.

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В Прикамье ушло в суд дело экс-главы "Центра медицинской профилактики"

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Теги: Марина Другова, Центр медицинской профилактики, мошенничество



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