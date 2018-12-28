«Дотянуться технологиями до каждого уголка»: в Прикамье повышают доступность здравоохранения

В Пермском крае исполняют поручение президента России о повышении доступности здравоохранения. В уходящем году в регионе открывали новые фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, больницы. При этом в ближайший год отрасль получит в 1,4 раза больше средств, чем, к примеру, в 2016 г. О том, как меняется сфера здравоохранения в Прикамье и что несет с собой ее цифровизация — читайте в материале Накануне.RU.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил, что в 2019-2024 гг. на развитие системы здравоохранения из всех источников потребуется ежегодно направлять 4% ВВП, а стремиться нужно к 5%. В абсолютном выражении это будет означать, что общие объемы расходов на здравоохранение должны увеличиться вдвое.

«Нужно обеспечить, а где необходимо, восстановить действительно шаговую доступность в первичном звене здравоохранения. В населенных пунктах с численностью от 100 до 2 тыс. человек в течение 2018-2020 гг. должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. А для населенных пунктов, где живет 100 человек — у нас такие тоже есть — организовать мобильные медицинские комплексы, автомобили с повышенной проходимостью, со всем необходимым диагностическим оборудованием», — заявил в послании президент.

По словам главы региона Максима Решетникова, здравоохранение в ближайшие пять-семь лет будет «темой номер один». Проект краевого бюджета на 2019-2021 гг. предполагает увеличение в 2019 г. финансирования системы здравоохранения в 1,4 раза по сравнению с 2016 г. — с 33,4 млрд до 47 млрд руб. В целом в ближайшие три года на развитие здравоохранения потратят 148,3 млрд руб.

Но уже сейчас краю есть, чем гордиться. С 14 до двух дней снизилось время ожидания приема, по отдельным поликлиникам — до 24 часов. На 16% выросло количество пациентов, принятых участковыми терапевтами и педиатрами.

В 2018-2019 гг. в крае появится 66 фельдшерско-акушерских пунктов: 40 из них заменят ветхие, 26 будут новыми. Активно строят и модульные врачебные амбулатории (ВА). 10 из них уже построено и пять еще предстоит построить. До конца года к интернету будут подключены все стационары и поликлиники, а до конца 2019 года — все ФАПы. Сейчас в 600 ФАПах работает 550 специалистов, к концу следующего года их станет уже 638. В регионе в ближайшие годы будут построены восемь новых поликлиник, причем семь из них будут детскими.

С вечной темой недоступности узких специалистов тоже есть прогресс. «По узким специалистам в «пилотных» поликлиниках доступность офтальмологов увеличилась на четверть, хирургов — вдвое. В рамках проекта «Новая поликлиника» завершаем модернизацию зон регистратуры и ожидания», — заявлял Максим Решетников.



Губернатор Максим Решетников считает здравоохранение «темой №1»

«Новая поликлиника»: тиражирование передового опыта

Проект «Новая поликлиника» заработал в 12 поликлиниках девяти территорий региона по инициативе Максима Решетникова с апреля 2017 г. Он направлен на улучшение оказания и доступности медицинской помощи в первичном звене. Куратор проекта Ольга Федина рассказала Накануне.RU, что был разработан единый стандарт оформления отдельно для детских и отдельно для взрослых поликлиник, разработаны стенды и навигации, чтобы поликлиники были узнаваемые. Задачей его стало свести к минимуму очереди к участковым врачам в поликлиниках и создать комфортные условия для пациентов и медиков. Анализ первых шести месяцев работы показал, что цели, которые перед ними ставились, в основном достигнуты. В октябре 2017 г. проект запустили во всем крае. К каждой из 12 «поликлиник-первопроходцев» были прикреплены «поликлиники-новички» для того, чтобы перенять опыт коллег, получить методическую помощь, избежать проблем, с которыми неизбежно сталкивается тот, кто идет первым. Благодаря реализации проекта вдвое выросло количество пациентов, записанных через call-центр и интернет.

В прошлом году в рамках проекта «Новая поликлиника» в крае отремонтированы зоны регистрации и приема в 22 учреждениях, в этом году - ещё в 100 поликлиниках. Во время ремонтов были модернизированы зоны приема и регистрации, зоны ожидания врача, гардеробы, туалеты, закуплена мебель, удобная для пациентов, и инфоматы. В 2018 г. за деньги края, фонда ОМС и средств резервного фонда президента РФ удалось отремонтировать 264 объекта в 75 учреждениях края. На это выделено 557 млн руб.

«Второй раздел — организационные мероприятия, они поделены в зависимости от численности прикрепленного населения. Если таких людей больше 5 тыс., то в зданиях прошел ремонт, сделаны единые визуализация и навигация, в регистратурах разделены функции администрации. Если к поликлинике прикреплено от 10 до 15 тыс. человек, то в ней открыты кабинеты доврачебной помощи. Если к поликлинике прикреплено больше 15 тыс. человек, то в ней созданы ещё и кабинеты неотложной помощи и выдачи справок и направлений», — рассказывает Ольга Федина.

Все это позволяет разделить потоки плановых и экстренных больных — они идут к разным врачам. Кроме того, продлено до 18.00 время приема участковым терапевтов.

«Неотложные пациенты переданы в специальную службу, участковые ходят домой к «хроническим» и маломобильным больным. Есть система электронной очереди — если человек пришел с неотложной помощью, его направляют в один кабинет, если получить справку — в другой», — сообщила Федина.

С момента начала проекта принято пациентов на 16% больше, в том числе на 8% выросло количество посещений поликлиники тех пациентов, которые ранее вообще не посещали государственные поликлиники.

Дальнейший этап — повышение доступности узких специалистов. Перед стартом проекта люди думали, что комфортней ситуацию в учреждениях здравоохранения не сделать, однако практика показала, что это реально. А в 2019 г. минздрав планирует привести в порядок следующее звено медицинской помощи — стационары.

"Новая поликлиника" проставил Пермский край на весь Приволжский федеральный округ — теперь опыт региона приезжают перенимать коллеги из соседних субъектов. За этот проект Прикамье получило награду министерства здравоохранения России.

Что несет цифровизация

Как заявляют в министерстве здравоохранения Пермского края, медицинские учреждения региона все больше отвечают современным запросам общества.

Сегодня 72,1% медицинских карт ведется в электронном виде. 100% поликлиник и стационаров (84 объекта в 2018 г.), а также 56% ФАПов (198 объектов в 2018 г.) подключены к высокоскоростному интернету. Проведено более 3,5 тыс. телемедицинских консультаций.

То, что интернет «пришел» в медицинские организации, позволит вести диалог с врачами и экспертами из других городов и регионов, по сути, проводить консилиумы дистанционно. Жители отдаленных территорий смогут получить у специалистов консультацию, за которой раньше им приходилось ездить в районную больницу или краевой центр.

А подключение ФАПов к сети решает сразу две системные задачи: повышение качества оказываемой медицинской помощи и обеспечение ее доступности для жителей.

В крае будет продолжаться активная цифровизация медицинских организаций и всей отрасли здравоохранения. Уже сейчас во всех поликлиниках обновлен парк компьютерной техники — для этих нужд закуплено 3000 компьютеров, а также установлено 154 инфомата для поликлиник.

Как заявляет и.о. главного врача Суксунской ЦРБ Сергей Дубовик, благодаря объединению медучреждений района в единое юридическое лицо удалось аккумулировать и ресурсы учреждений, начать ремонты, приступить к решению проблем доступности медицинской помощи и наладить «электронное здравоохранение».

«Здесь стало красивее, лучше, чище и светлей. Довольны все — и пациенты, и врачи. Улучшена материально-техническая база, значительно удалось сократить очереди. Записаться к необходимому специалисту возможно и через интернет. Если же сделать это по каким-либо причинам не получилось, то и в самой поликлинике окажут всю необходимую помощь», — отмечает Сергей Дубовик.

Доступность медпомощи в отдаленных территориях

Одна из приоритетных задач для отрасли здравоохранения — обеспечение доступности медицинской помощи в отдаленных территориях.

Как рассказывают в министерстве здравоохранения Пермского края, за девять месяцев 2018 г. узкие специалисты совершили 143 выезда в удаленные территории и осмотрели почти 35 тыс. человек (за весь 2017 г. — лишь 27 тыс. человек).

Так, 15 декабря врачи краевой больницы имени Вагнера Березников посетили поселок Железнодорожный Усольского района. Жители за день смогли пройти узких специалистов — невролога, гинеколога, кардиолога, хирурга, эндокринолога и дерматолога. Врачи привезли с собой аппарат УЗИ и оборудование, на котором можно было сделать ЭКГ и фиброгастроскопию. Специалисты принимали до последнего пациента. Всего они приняли 205 человек.

«У нас в поселке очень много людей «в возрасте», — говорит жительница Железнодорожного Лидия Останина, — в Березники не наездишься. Моего мужа после такого осмотра направили на госпитализацию в Березники».

Весной открылся первый межрайонный онкоцентр. Филиал, расположенный в Кунгурской центральной районной больнице, с 12 апреля обеспечивает базовой специализированной помощью онкопациентов Березовского, Кишертского, Ординского, Уинского, Суксунского, Октябрьского и Кунгурского районов. Общее количество прикрепленного к центру населения составляет 210 тыс. человек. Всего таких онкоцентров в территориях будет семь. Примерно в такой же логике будут создаваться межтерриториальные кардиологические центры — сейчас "пилот" такого центра работает в Верещагино, со следующего года будут открываться первые центры в других отдаленных территориях.

А в Березниках создана крупнейшая краевая больница третьего уровня с собственным кардиологическим отделением.

«Для нас главная задача реорганизации — максимально приблизить медицинскую помощь к населению, чтобы она стала доступнее и могла быть оказана в любом месте на достаточном уровне», — заявил главный врач краевой больницы имени Вагнера Михаил Суханов.

Подобные объединения идут также на территории Кизеловского угольного бассейна (КУБ). С больницами Губахинского, Кизеловского, Гремячинского муниципальных образований объединилась Пермская городская клиническая больница №4. В результате в КУБ из Перми начали приезжать узкие медицинские специалисты. Их консультации получают тысячи жителей населенных пунктов.

С обеспечением доступности медицинской помощи напрямую связаны и вопросы подготовки кадров. В Прикамье в 2018 г. учиться пришли 185 студентов и 111 ординаторов по программе целевой подготовки. По проекту «Краевая ординатура» обучение проходит 23 ординатора. К концу года 85 врачей должны поступить на работу по программе «Земский доктор» и 54 фельдшера — по программе «Земский фельдшер», 33 из них придут работать в ФАПы.

Кстати, для властей региона важна и обратная связь. В Прикамье уже несколько лет действует система независимой оценки качества медицинской помощи. Оценить условия в своей больнице или поликлинике благодаря этой методике может любой пациент. Анкеты размещены на сайте краевого минздрава и на сайтах всех государственных больниц и поликлиник, заполнить их может пациент любой государственной медицинской организации.

Перспективные проекты прикамского здравоохранения

В Прикамье в уходящем году завершен или проводится ремонт более 250 объектов здравоохранения, в том числе в 95 поликлиниках. Однако власти края понимают, что усовершенствования имеющихся учреждений недостаточно для прорывного развития отрасли. Так, в поликлиниках фактическая нагрузка сейчас часто вдвое превышает плановую, а помещения не удовлетворяют потребностям медиков и пациентов: узкие и тесные коридоры, отсутствие колясочных помещений, недостаточность площадей для внедрения новых подходов к лечению. Поэтому в крае ведется и активное строительство новых поликлиник и больниц.

Как заявляли в правительстве Прикамья, в ближайшие годы будут построены восемь новых поликлиник, причем семь из них будут детскими — планы по строительству заложены в инвестиционную программу.



В обсуждении проектов фасадов зданий участвуют жители

Приняты в реализацию проекты по созданию онкологической, кардиологической и лабораторной служб в Пермском крае.

На базе пермского кардиодиспансера развернуто три центра. Во-первых, это региональный сосудистый центр (РСЦ) для оказания экстренной помощи пациентам с острым коронарным синдромом. Ежегодно через него проходит около 2 тыс. пациентов, в зоне обслуживания РСЦ живут 600 тыс. человек. Во-вторых, центр хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца, сотрудники которого ежегодно имплантируют около 900 электрокардиостимуляторов. В-третьих, центр хирургической профилактики нарушений мозгового кровообращения, где ежегодно делают более 500 операций на сосудах головного мозга.

По мнению главного врача краевого кардиологического диспансера Сергея Наумова, коллектив учреждения готов "замкнуть на себе" методическую и организационную работу первого и второго звеньев оказания кардиологической помощи.

«Мы готовы взять на себя ту миссию, которую обозначил губернатор, — «дотянуться» своими технологиями, кадровыми возможностями до каждого уголка региона».

И это действительно тот девиз, которым руководствуется в последние годы и вся отрасль здравоохранения Пермского края.