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Происшествия Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Перми вынесли приговор экс-главе "Центра медицинской профилактики"

Ленинский районный суд Перми вынес приговор бывшему главному врачу "Центра медицинской профилактики" Марине Друговой и сотруднице Пермской региональной общественной организации инвалидов больных рассеянным склерозом "Ариадна". Руководитель наказана за присвоение и растрату, её соучастница – за пособничество в этом, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Прикамья.

Другова получила четыре с половиной года колонии общего режима со штрафом в 40 тыс. руб., сотрудница "Ариадны" – три года условно с испытательным сроком в три года и штраф в 8 тыс. руб. Заявленный прокуратурой Пермского края гражданский иск о взыскании с осужденных суммы причинённого ущерба удовлетворён в полном объёме, принадлежащее им имущество арестовано и обращено в пользу погашения долга. Приговор в силу не вступил.

Напомним, по версии следствия, в ноябре 2014 – июне 2019 гг. главный врач центра заключала фиктивные договоры с подконтрольными организациями и бизнесменами. Соглашения были о работах и услугах, которые фактически не выполняли и не оказывали или же ими занимались работники центра. Деньги за них глава центра обналичивала и оставляла себе, полагает следствие. Также она и её подельница трудоустраивали в центр "мёртвые души", перечисляя себе их зарплату. Ущерб министерству здравоохранения Пермского края – более 2 млн руб. Фигурантки ранее внесли залог и ждут приговора под подпиской о невыезде.

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В Перми вынесли приговор экс-главе "Центра медицинской профилактики"

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Теги: Марина Другова, Центр медицинской профилактики, мошенничество



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