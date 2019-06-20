Хабиров пообещал, что тлеющий карьер в Сибае затопят к осени

17 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО В России
Встреча Радия Хабирова и Андрея Козицына с жителями Сибая (2019) | Фото: glavarb.ru

Хабиров пообещал, что тлеющий карьер в Сибае затопят к осени

Учалинский ГОК в башкирском Сибае завершит затопление тлеющего карьера к осени, заявил врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Сообщение Хабиров оставил на странице в соцсети "Вконтакте" после появления в интернете видеообращения местных жителей к Владимиру Путину.

"Затопление карьера идет с опережением графика, и к осени уже совсем ничего не будет напоминать горожанам о неудобствах, которые им пришлось пережить. Все эти данные я получаю из первых рук и перепроверяю", - написал Хабиров.

Ранее Жители Сибая записали обращение для "прямой линии" президента Владимира Путина по проблеме тления карьера, который разрабатывает Учалинский ГОК (структура УГМК). Жители заявили, что диоксид серы до сих пор выходит на поверхность, из-за чего возникают серьезные проблемы со здоровьем.

Напомним, это второе обращение жителей к президенту, также горожане просили премьера Дмитрия Медведевапоручить провести комплексное обследование своего здоровья на предмет отравления в связи с экологической проблемой в городе.

Очаги тления, напомним, были зафиксированы в ноябре 2018 г. Лаборатории в Сибае регистрировали превышения ПДК содержания диоксида серы в некоторых районах в 37 раз. УГМК-холдинг решил частично подтопить дно карьера и подземные горные выработки, чтобы остановить процессы окисления горных пород, текущий этап подтопления рассчитан еще на 140 дней.

Неделю назад Верховный суд Башкирии отклонил апелляционную жалобу и оставил в силе решение суда, согласно которому структуры УГМК несут ответственность за ситуацию в Сибае, пишет Regnum.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Хабиров пообещал, что тлеющий карьер в Сибае затопят к осени

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сибай, карьер, угмк, радий хабиров



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 03.07.2019 09:35 Мск Власти Сибая пригласили СПЧ для оценки экологической ситуации

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.06.2019 09:57 Мск Жители Сибая обратились к Путину на "прямую линию": "Какое наказание ждет тех, кто отравил город?"
Ранее 22.04.2019 08:46 Мск "Земля начинает "садиться": в Сибае около карьера обнаружена трещина в грунте
Ранее 20.04.2019 16:39 Мск Жители Сибая по итогам схода обратились в прокуратуру и к руководству ГОКа
Ранее 18.04.2019 16:23 Мск Горение руды на Сибайском месторождении продолжается. СПЧ обратится к федеральным властям
Ранее 04.03.2019 10:36 Мск Жители Сибая требуют от Медведева провести комплексное обследование своего здоровья
Ранее 28.02.2019 08:19 Мск Активисты Сибая: "Всем своим видом Козицын дал понять, что его наши проблемы не касаются"
Ранее 27.02.2019 19:54 Мск Хабиров и Козицын на встрече с сибайцами рассказали работах по подтоплению карьера

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети