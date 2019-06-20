Хабиров пообещал, что тлеющий карьер в Сибае затопят к осени

Учалинский ГОК в башкирском Сибае завершит затопление тлеющего карьера к осени, заявил врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Сообщение Хабиров оставил на странице в соцсети "Вконтакте" после появления в интернете видеообращения местных жителей к Владимиру Путину.

"Затопление карьера идет с опережением графика, и к осени уже совсем ничего не будет напоминать горожанам о неудобствах, которые им пришлось пережить. Все эти данные я получаю из первых рук и перепроверяю", - написал Хабиров.

Ранее Жители Сибая записали обращение для "прямой линии" президента Владимира Путина по проблеме тления карьера, который разрабатывает Учалинский ГОК (структура УГМК). Жители заявили, что диоксид серы до сих пор выходит на поверхность, из-за чего возникают серьезные проблемы со здоровьем.

Напомним, это второе обращение жителей к президенту, также горожане просили премьера Дмитрия Медведевапоручить провести комплексное обследование своего здоровья на предмет отравления в связи с экологической проблемой в городе.

Очаги тления, напомним, были зафиксированы в ноябре 2018 г. Лаборатории в Сибае регистрировали превышения ПДК содержания диоксида серы в некоторых районах в 37 раз. УГМК-холдинг решил частично подтопить дно карьера и подземные горные выработки, чтобы остановить процессы окисления горных пород, текущий этап подтопления рассчитан еще на 140 дней.

Неделю назад Верховный суд Башкирии отклонил апелляционную жалобу и оставил в силе решение суда, согласно которому структуры УГМК несут ответственность за ситуацию в Сибае, пишет Regnum.