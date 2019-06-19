Жители Сибая обратились к Путину на "прямую линию": "Какое наказание ждет тех, кто отравил город?"

16 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО В России
обращение жителей Сибая к Путину (2019) | Фото: youtube.com

Жители Сибая обратились к Путину на "прямую линию": "Какое наказание ждет тех, кто отравил город?"

Жители Сибая записали обращение для "прямой линии" президента Владимира Путина по проблеме тления карьера, который разрабатывает Учалинский ГОК (структура УГМК). Жители заявили, что диоксид серы до сих пор выходит на поверхность, из-за чего возникают серьезные проблемы со здоровьем, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Кашель, тошнота, сыпь, выпадение волос - все эти симптомы, по словам жителей, вызывает отравление диоксидом серы - газом, который выходит из выработок. "Республиканскими силами были привлечены врачи, но с такой экзотической ситуацией они не сталкивались и опыт черпали только из интернета. Реальных диагнозов не было поставлено. Токсикологической лаборатории, которую нам обещали, нет", - сказали жители.

обращение жителей Сибая к Путину(2019)|Фото: youtube.com

Очаги тления, напомним, были зафиксированы в ноябре 2018 г. Лаборатории в Сибае регистрировали превышения ПДК содержания диоксида серы в некоторых районах в 37 раз. УГМК-холдинг решил частично подтопить дно карьера и подземные горные выработки, чтобы остановить процессы окисления горных пород, текущий этап подтопления рассчитан еще на 140 дней.

У жителей возникли серьезные проблемы со здоровьем, болеют дети. Те, кто решил уехать из города, не могут продать свои дома из-за неблагоприятной экологической обстановки, рассказали сибайцы в обращении на "прямую линию". "Нам на третьего ребенка выдали участок в этом же поселке, в этом же отравленном месте. Мы находимся в плену у ситуации: мы не можем продать свой дом и уехать из Сибая", - рассказал многодетный отец.

обращение жителей Сибая на "прямую линию"(2019)|Фото: youtube.com

Жители вынуждены тратить зарплаты на съемное жилье, чтобы спасти здоровье детей. "Какое наказание ждет людей, которые отравили 65-тысячный город?" - обратились они к президенту.

Жители попросили переселить их из опасной для здоровья зоны, так как сроки ликвидации все время оттягиваются, а с наступлением зимы уровень концентрации вредных веществ опять повысится.

Напомним, это второе обращение жителей к президенту, также горожане просили премьера Дмитрия Медведева поручить провести комплексное обследование своего здоровья на предмет отравления в связи с экологической проблемой в городе.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Жители Сибая обратились к Путину на "прямую линию": "Какое наказание ждет тех, кто отравил город?"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Сибай, угмк, учалинский гок



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 03.07.2019 09:35 Мск Власти Сибая пригласили СПЧ для оценки экологической ситуации
Ранее 20.06.2019 08:46 Мск Хабиров пообещал, что тлеющий карьер в Сибае затопят к осени

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.04.2019 08:46 Мск "Земля начинает "садиться": в Сибае около карьера обнаружена трещина в грунте
Ранее 20.04.2019 16:39 Мск Жители Сибая по итогам схода обратились в прокуратуру и к руководству ГОКа
Ранее 18.04.2019 16:23 Мск Горение руды на Сибайском месторождении продолжается. СПЧ обратится к федеральным властям
Ранее 04.03.2019 10:36 Мск Жители Сибая требуют от Медведева провести комплексное обследование своего здоровья
Ранее 28.02.2019 08:19 Мск Активисты Сибая: "Всем своим видом Козицын дал понять, что его наши проблемы не касаются"
Ранее 27.02.2019 19:54 Мск Хабиров и Козицын на встрече с сибайцами рассказали работах по подтоплению карьера

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети