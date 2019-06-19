Жители Сибая обратились к Путину на "прямую линию": "Какое наказание ждет тех, кто отравил город?"

Жители Сибая записали обращение для "прямой линии" президента Владимира Путина по проблеме тления карьера, который разрабатывает Учалинский ГОК (структура УГМК). Жители заявили, что диоксид серы до сих пор выходит на поверхность, из-за чего возникают серьезные проблемы со здоровьем, передает корреспондент Накануне.RU.

Кашель, тошнота, сыпь, выпадение волос - все эти симптомы, по словам жителей, вызывает отравление диоксидом серы - газом, который выходит из выработок. "Республиканскими силами были привлечены врачи, но с такой экзотической ситуацией они не сталкивались и опыт черпали только из интернета. Реальных диагнозов не было поставлено. Токсикологической лаборатории, которую нам обещали, нет", - сказали жители.

Очаги тления, напомним, были зафиксированы в ноябре 2018 г. Лаборатории в Сибае регистрировали превышения ПДК содержания диоксида серы в некоторых районах в 37 раз. УГМК-холдинг решил частично подтопить дно карьера и подземные горные выработки, чтобы остановить процессы окисления горных пород, текущий этап подтопления рассчитан еще на 140 дней.

У жителей возникли серьезные проблемы со здоровьем, болеют дети. Те, кто решил уехать из города, не могут продать свои дома из-за неблагоприятной экологической обстановки, рассказали сибайцы в обращении на "прямую линию". "Нам на третьего ребенка выдали участок в этом же поселке, в этом же отравленном месте. Мы находимся в плену у ситуации: мы не можем продать свой дом и уехать из Сибая", - рассказал многодетный отец.

Жители вынуждены тратить зарплаты на съемное жилье, чтобы спасти здоровье детей. "Какое наказание ждет людей, которые отравили 65-тысячный город?" - обратились они к президенту.

Жители попросили переселить их из опасной для здоровья зоны, так как сроки ликвидации все время оттягиваются, а с наступлением зимы уровень концентрации вредных веществ опять повысится.

Напомним, это второе обращение жителей к президенту, также горожане просили премьера Дмитрия Медведева поручить провести комплексное обследование своего здоровья на предмет отравления в связи с экологической проблемой в городе.