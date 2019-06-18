15 Октября 2020
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Общество Челябинская область
стройка, ШОС, гостиница, Челябинск (2018) | Фото:Накануне.RU

"Работы идут полным ходом". Текслер рассказал Кобякову о подготовке Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС

Подготовка Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС идет согласно графику. Об этом на встрече с советником президента РФ Антоном Кобяковым сообщил глава региона Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

"Область активно готовится к проведению саммитов. Сегодня работы идут полным ходом, уверен, мы сможем провести мероприятия на самом высоком уровне", - отметил он.

В рамках подготовки к международным мероприятиям ведется строительство нового современного аэропорта, конгрессно-выставочного центра "Таганай – 2020", общежития ЮУрГУ, трех президентских поселков модернизация общественного транспорта и обновление дорожной сети.

Антон Кобяков отметил, что проведение крупнейших международных мероприятий в регионах открывает возможности не только для развития инфраструктуры российских городов, но и позволяет укреплять бизнес-сообщество в стране.

"В прошлом году в Челябинске состоялась выездная сессия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "Регионы России: новые точки роста. Инфраструктура развития", в этом году она пройдет уже во второй раз. В настоящий момент у нас формируются точки деловой активности в регионах, одним из таких городов однозначно является Челябинск", - сообщил он.

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"Работы идут полным ходом". Текслер рассказал Кобякову о подготовке Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС

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Теги: ШОС, БРИКС, подготовка, Алексей Текслер,



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