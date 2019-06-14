Украина обвинила Россию в уничтожении украинского Ил-76 в июне 2014 года

СБУ обвинила Россию в уничтожении украинского военно-транспортного самолета Ил-76 14 июня 2014 года под Луганском. Об этом говорится на сайте ведомства.

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Напомним, в ночь на 14 июня Ил-76 был сбит под Луганском при заходе на посадку. Тогда в аэропорту Луганска засели украинские боевики, и Ил-76 должен был доставить боеприпасы, технику и личный состав. На борту самолета находилось 9 членов экипажа и 40 десантников. Все они погибли. Сообщалось, что на борту были польские и литовские наемники.

СБУ заявила, что "имеет неопровержимые доказательства, что решение о сбивании было принято в Кремле". Ведомство называет приказ преступным, забывая, что использование вооруженных сил в Донбассе является незаконным. Такой вывод недавно был получен в результате экспертизы Генпрокуратуры Украины.